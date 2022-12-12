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Чичкин Петр Иванович

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Место рождения

Ново-Матренино, Медынский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

18.12.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1874 ст.

Отец: Чичкин Иван Михайлович

Мать: Куликова Екатерина Васильевна

Ново-Матренино, Медынский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
16.06.1901 ст.

Дочь: Чичкина Ольга Петровна

Мать ребёнка: не указана

Георгиевское-на-Поляне, Калужский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
03.12.1904

Сын: Чичкин Николай Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождествено, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.07.1906 ст.

Сын: Чичкин Серафим Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождествено, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.09.1910 ст.

Сын: Чичкин Сергей Петрович

Мать ребёнка: Чичкина Елена Ивановна

Рождествено, Козельский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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