Чичкин Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения18.12.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1874 ст.
Рождение ребёнка
16.06.1901 ст.
Дочь: Чичкина Ольга Петровна
Мать ребёнка: не указана
Георгиевское-на-Поляне, Калужский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
03.12.1904
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1906 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1910 ст.
Мать ребёнка: Чичкина Елена Ивановна
Смерть
Неизвестно