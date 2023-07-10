Завитаев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завитаев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Около 1928 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 19.05.1928

Сын: Завитаев Николай Александрович

Мать ребёнка: Завитаева Прасковья

Софоново, Ивановская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Завитаева Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Завитаева Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завитаева Прасковья

Смерть
Неизвестно