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Ручкин Борис Васильевич

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

18.10.1925

Дата смерти

18.10.2006

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1925

Отец: Ручкин Василий Антонович

Мать: Ручкина Елизавета Васильевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.01.1956

Сын: Ручкин Роман Борисович

Мать ребёнка: Ручкина Валентина Александровна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
03.01.1958

Дочь: Ручкина Елизавета Борисовна

Мать ребёнка: Ручкина Валентина Александровна

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ручкина Валентина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
18.10.2006
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