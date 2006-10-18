Ручкин Борис Васильевич
Место рождения
Дата рождения18.10.1925
Дата смерти18.10.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1925
Рождение ребёнка
26.01.1956
Мать ребёнка: Ручкина Валентина Александровна
Рождение ребёнка
03.01.1958
Дочь: Ручкина Елизавета Борисовна
Мать ребёнка: Ручкина Валентина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
18.10.2006