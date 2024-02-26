Клементий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клементий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егор Клементьев (Ич)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Ульяна Клементьева (Вна)

Мать ребёнка: не указана

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно

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