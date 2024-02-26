Клементий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егор Клементьев (Ич)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Ульяна Клементьева (Вна)
Мать ребёнка: не указана
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно