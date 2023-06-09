Мартынович Иосиф Харитонович
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смерти07.09.1844
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Место жительства
1795
дом №13
Рождение ребёнка
1805
Сын: Мартынович Кондрат Иосифович
Мать ребёнка: Мартынович Анастасия
Рождение ребёнка
1808
Сын: Мартынович Василий Иосифович
Мать ребёнка: Мартынович Анастасия
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Агафья Иосифовна
Мать ребёнка: Мартынович Анастасия
Рождение ребёнка
1816
Сын: Мартынович Лаврентий Иосифович
Мать ребёнка: Мартынович Анастасия
Место жительства
Между 1816 и 1834
из дома 17 в дом 13
Рождение ребёнка
1821
Сын: Мартынович Андрей Иосифович
Мать ребёнка: Мартынович Анастасия
Рождение ребёнка
1827
Сын: Мартынович Карп Мартынович
Мать ребёнка: Мартынович Анастасия
Смерть
07.09.1844
Причина смерти: от чахотки