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Мартынович Иосиф Харитонович

Место рождения

Ялча, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

07.09.1844

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Мартынович Харитон Филицианович

Мать: Мартынович Феодора Михайловна

Ялча, Червенский район, Минская область
Место жительства
1795
Ялча, Червенский район, Минская область
дом №13
Рождение ребёнка
1805

Сын: Мартынович Кондрат Иосифович

Мать ребёнка: Мартынович Анастасия

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Мартынович Василий Иосифович

Мать ребёнка: Мартынович Анастасия

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Агафья Иосифовна

Мать ребёнка: Мартынович Анастасия

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Мартынович Лаврентий Иосифович

Мать ребёнка: Мартынович Анастасия

Ялча, Червенский район, Минская область
Место жительства
Между 1816 и 1834
Ялча, Червенский район, Минская область
из дома 17 в дом 13
Рождение ребёнка
1821

Сын: Мартынович Андрей Иосифович

Мать ребёнка: Мартынович Анастасия

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Мартынович Карп Мартынович

Мать ребёнка: Мартынович Анастасия

Ялча, Червенский район, Минская область
Смерть
07.09.1844
Причина смерти: от чахотки