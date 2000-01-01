Маркиянова (Иванова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркиянова (Иванова) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маркиянов Семен Александрович

Рождение ребёнка
?.06.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маркиянов Семен Александрович

Рождение ребёнка
20.08.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маркиянов Семен Александрович

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маркиянов Семен Александрович

Рождение ребёнка
05.12.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маркиянов Семен Александрович

Рождение ребёнка
27.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маркиянов Семен Александрович

Смерть
Неизвестно
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