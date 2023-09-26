Красильникова-Карпунина Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильникова-Карпунина Елена Александровна

Место рождения

Село Сарай-Гир Матвеевского района Оренбургской области

Дата рождения

06.12.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1987

Отец: Красильников Александр Николаевич

Мать: Красильникова Татьяна Петровна

Село Сарай-Гир Матвеевского района Оренбургской области
Рождение ребёнка
14.12.2020

Сын: Карпунин Никита Константинович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпунин Константин Александрович

Место жительства
Неизвестно
Село Сарай-Гир Матвеевском района Оренбургской области
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