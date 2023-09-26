Красильникова-Карпунина Елена Александровна
Место рожденияСело Сарай-Гир Матвеевского района Оренбургской области
Дата рождения06.12.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1987
Село Сарай-Гир Матвеевского района Оренбургской области
Рождение ребёнка
14.12.2020
Сын: Карпунин Никита Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Село Сарай-Гир Матвеевском района Оренбургской области