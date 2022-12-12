Трегубова (Слепнева) Надежда Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трегубова (Слепнева) Надежда Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1812 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1814

Отец: Слепнев Иван Григорьев

Мать: не указана

Бракосочетание
28.05.1829

Муж: Трегубов Петр Ефимов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Казенные крестьяне Яков Иванов сын Глушенков, Федор Андрев Шероков, Василий Стефанов Медведев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
22.10.1831

Дочь: Марья Петрова

Отец ребёнка: Трегубов Петр Ефимов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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