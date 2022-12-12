Трегубова (Слепнева) Надежда Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1814
Отец: Слепнев Иван Григорьев
Мать: не указана
Бракосочетание
28.05.1829
Муж: Трегубов Петр Ефимов
поручители: Казенные крестьяне Яков Иванов сын Глушенков, Федор Андрев Шероков, Василий Стефанов Медведев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
22.10.1831
Дочь: Марья Петрова
Отец ребёнка: Трегубов Петр Ефимов
Смерть
Неизвестно