Traidenis Romuntowicz
Место рождения
Дата рожденияОколо 1248
Дата смерти1282
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1248
Отец: Of Lithuania Romunt sūnus
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1265
Дочь: Gaudemunda Sophia
Мать ребёнка: Of Traidenis 1st wife
Арёгала, Raseinių rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Работа или профессия
Неизвестно
King of Lithuania 1269–1281 / Król Litwy 1269-1281 / Князь Литовский
Смерть
1282
Вентспилс, Ventspils
Виндавский замок