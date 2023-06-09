Traidenis Romuntowicz — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Traidenis Romuntowicz

Место рождения

Вильнюс, Литовская ССР

Дата рождения

Около 1248

Дата смерти

1282

Пол

Мужской

Отец

Около 1250 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1265 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1248

Отец: Of Lithuania Romunt sūnus

Мать: не указана

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
Около 1265

Дочь: Gaudemunda Sophia

Мать ребёнка: Of Traidenis 1st wife

Арёгала, Raseinių rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Работа или профессия
Неизвестно
King of Lithuania 1269–1281 / Król Litwy 1269-1281 / Князь Литовский
Смерть
1282
Виндавский замок