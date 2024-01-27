Апавов Яраш Апаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАпавов Яраш Апаевич

Апавов Яраш Апаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1952

Дата смерти

27.04.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
29.12.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
27.04.1981
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