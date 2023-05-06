Туманова (Курова) Антонина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туманова (Курова) Антонина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куров Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1945

Сын: Туманов Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Туманов Василий

Рождение ребёнка
20.08.1952

Дочь: Князева Мария Александровна

Отец ребёнка: Тюляев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туманов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюляев Александр

Смерть
Неизвестно