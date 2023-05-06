Туманова (Курова) Антонина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куров Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1945
Сын: Туманов Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Туманов Василий
Рождение ребёнка
20.08.1952
Дочь: Князева Мария Александровна
Отец ребёнка: Тюляев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Туманов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тюляев Александр
Смерть
Неизвестно