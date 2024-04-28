Попов Филип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Филип

Попов Филип

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасьева (Попова) Аня(Нюра) Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Никитченко (Попова) Матрёна Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1912

Сын: Попов Иван Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.