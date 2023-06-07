Ватага Илия Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ватага Илия Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Ватага Иван

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно