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Ватага Илия Иванович
Ватага Илия Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1831
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Ватага Иван
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ОФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец:
Ватага Иван
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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