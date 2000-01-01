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Осинкин Иван Михайлович

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Место рождения

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя))

Дата рождения

23.02.1895

Дата смерти

Около ?.06.1895

Пол

Мужской

Отец

Между 1875 и 1876 г.р.

Мать

Между 1875 и 1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1895

Отец: Осинкин Михаил Алексеевич

Мать: Осинкина Мария Семёновна

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя))
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около ?.06.1895
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния)
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