Осинкин Иван Михайлович
Место рождения(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя))
Дата рождения23.02.1895
Дата смертиОколо ?.06.1895
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1895
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя))
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около ?.06.1895
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния)