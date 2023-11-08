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Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

До 1857

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смутин Абрам Федотов

Место жительства
Неизвестно
Новониколаевская хрустальная фабрика, Черсевская волость, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
1820

Сын: Самоваров Иван Абрамов

Отец ребёнка: Смутин Абрам Федотов

Новониколаевская хрустальная фабрика, Черсевская волость, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Самоварова) Татьяна Абрамова

Отец ребёнка: Смутин Абрам Федотов

Новониколаевская хрустальная фабрика, Черсевская волость, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
1834

Сын: Самоваров Алексей Абрамов

Отец ребёнка: Смутин Абрам Федотов

Новониколаевская хрустальная фабрика, Черсевская волость, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
1837

Сын: Самоваров Абрам Абрамов

Отец ребёнка: Смутин Абрам Федотов

Новониколаевская хрустальная фабрика, Черсевская волость, Меленковский уезд
Смерть
До 1857
Новониколаевская хрустальная фабрика, Черсевская волость, Меленковский уезд

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