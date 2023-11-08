Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиДо 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смутин Абрам Федотов
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Смутин Абрам Федотов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Самоварова) Татьяна Абрамова
Отец ребёнка: Смутин Абрам Федотов
Рождение ребёнка
1834
Сын: Самоваров Алексей Абрамов
Отец ребёнка: Смутин Абрам Федотов
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Смутин Абрам Федотов
Смерть
До 1857