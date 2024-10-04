Соловьева Наталия Никоноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьева Наталия Никоноровна

Соловьева Наталия Никоноровна

Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Иван Иванович

Рождение ребёнка
25.05.1872 ст.

Сын: Соловьев Иван Иванович

Отец ребёнка: Соловьев Иван Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.07.1874 ст.

Дочь: Евдокимова (Соловьева) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Соловьев Иван Иванович

Кузнечиха, Ярославский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.11.1877 ст.

Сын: Соловьев Николай Иванович

Отец ребёнка: Соловьев Иван Иванович

Наумово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.