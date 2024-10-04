Соловьева Наталия Никоноровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1872 ст.
Отец ребёнка: Соловьев Иван Иванович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.07.1874 ст.
Дочь: Евдокимова (Соловьева) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Соловьев Иван Иванович
Кузнечиха, Ярославский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.11.1877 ст.
Сын: Соловьев Николай Иванович
Отец ребёнка: Соловьев Иван Иванович
Наумово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно