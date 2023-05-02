Третьякова Александра Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Эвелина Александровна
Отец ребёнка: Третьяков Александр Васильевич
Янаул, Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Светлана Александровна
Отец ребёнка: Третьяков Александр Васильевич
Калтасы, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно