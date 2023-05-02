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Третьякова Александра Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Эвелина Александровна

Отец ребёнка: Третьяков Александр Васильевич

Янаул, Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Светлана Александровна

Отец ребёнка: Третьяков Александр Васильевич

Калтасы, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Александр Васильевич