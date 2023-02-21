Трошина Устина Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Новопавловка Богородицкого у. - или место жит-ва первого мужа - в записи о браке 1880 г.
Бракосочетание
20.02.1880 ст.
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
оба вторым браком
Смерть
Неизвестно