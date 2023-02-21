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Трошина Устина Захарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1836 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Новопавловка Богородицкого у. - или место жит-ва первого мужа - в записи о браке 1880 г.
Бракосочетание
20.02.1880 ст.

Муж: Лиляев Софоний Филимонов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
оба вторым браком
Смерть
Неизвестно
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