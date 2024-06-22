Короваев Павел Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1979
Мать ребёнка: Короваева Нина Васильевна
Рождение ребёнка
28.03.1984
Сын: Короваев Алексей Павлович
Мать ребёнка: Короваева Нина Васильевна
Рождение ребёнка
11.07.1989
Сын: Короваев Александр Павлович
Мать ребёнка: Короваева Нина Васильевна