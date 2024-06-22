Короваев Павел Никифорович 16.10.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
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Короваев Павел Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1956

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1979

Сын: Короваев Сергей Павлович

Мать ребёнка: Короваева Нина Васильевна

Рождение ребёнка
28.03.1984

Сын: Короваев Алексей Павлович

Мать ребёнка: Короваева Нина Васильевна

Рождение ребёнка
11.07.1989

Сын: Короваев Александр Павлович

Мать ребёнка: Короваева Нина Васильевна

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