Калинина Параскева Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина Параскева Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1846

Сын: Калинин Семен Каллиникович

Отец ребёнка: Калинин Каллиник Елизарович

Якшино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.05.1849

Дочь: Елена Каллиниковна

Отец ребёнка: Калинин Каллиник Елизарович

Якшино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.05.1849

Сын: Калинин Константин Каллиникович

Отец ребёнка: Калинин Каллиник Елизарович

Якшино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.08.1851

Сын: Калинин Петр Каллиникович

Отец ребёнка: Калинин Каллиник Елизарович

Якшино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.11.1853

Сын: Калинин Матвей Каллиникович

Отец ребёнка: Калинин Каллиник Елизарович

Якшино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Каллиник Елизарович

Смерть
Неизвестно
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