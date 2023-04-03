Калинина Параскева Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1846
Сын: Калинин Семен Каллиникович
Отец ребёнка: Калинин Каллиник Елизарович
Рождение ребёнка
13.05.1849
Дочь: Елена Каллиниковна
Отец ребёнка: Калинин Каллиник Елизарович
Рождение ребёнка
13.05.1849
Сын: Калинин Константин Каллиникович
Отец ребёнка: Калинин Каллиник Елизарович
Рождение ребёнка
17.08.1851
Сын: Калинин Петр Каллиникович
Отец ребёнка: Калинин Каллиник Елизарович
Рождение ребёнка
14.11.1853
Сын: Калинин Матвей Каллиникович
Отец ребёнка: Калинин Каллиник Елизарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно