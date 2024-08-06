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Цируль Петр Егорович

Место рождения

Томская губерния, Томский уезд, Таловская вол.

Дата рождения

1886

Дата смерти

06.05.1915

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Латыш
Бракосочетание
14.06.1913

Жена: Столь Моника Ивановна

14.06.1913 года с Петром Цирулем, также латышским переселенцем, который забирает ее на соседний Дроздовский переселенческий участок
Рождение ребёнка
10.05.1914

Дочь: Сафронова (Цируль) Анна (Анна Перовна) Леонидовна

Мать ребёнка: Столь Моника Ивановна

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Латышка, 23.03.1914, Дроздовский уч. Таловской волости
Смерть
06.05.1915
Оставили на поле боя, ополченец, 52 Сибирский стрелковый полк

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