Цируль Петр Егорович
Место рожденияТомская губерния, Томский уезд, Таловская вол.
Дата рождения1886
Дата смерти06.05.1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Латыш
Бракосочетание
14.06.1913
Жена: Столь Моника Ивановна
14.06.1913 года с Петром Цирулем, также латышским переселенцем, который забирает ее на соседний Дроздовский переселенческий участок
Рождение ребёнка
10.05.1914
Дочь: Сафронова (Цируль) Анна (Анна Перовна) Леонидовна
Мать ребёнка: Столь Моника Ивановна
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Латышка, 23.03.1914, Дроздовский уч. Таловской волости
Смерть
06.05.1915
Оставили на поле боя, ополченец, 52 Сибирский стрелковый полк