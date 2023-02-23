Коробова Просковья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробова Просковья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Коробов Василий Трофимов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Дарья Васильева

Отец ребёнка: Коробов Василий Трофимов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
142 Семья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробов Василий Трофимов

Смерть
Неизвестно
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