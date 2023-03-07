Максим Харлампиев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1772
Отец: Харлампий Ферапонтов
Мать: Анна Савельева
Бракосочетание
13.01.1790 ст.
Жена: Марина Логинова
Вотчины Житницкого дворца деревни Трищелинка Максим Харлампиев с девицей Георгиевской вотчины деревни Селятина Мариной Логиновой венчан первым браком
Рождение ребёнка
20.11.1790 ст.
Дочь: Екатерина Максимова
Мать ребёнка: Марина Логинова
Вотчины Житницкого дворца деревни Трищелинка у Максима Харлампиева родилась дочь Екатерина. Восприимница была вотчины Георгия з Болота деревни Селятина Логина Терентьева жена Ирина Нестерова
Рождение ребёнка
01.07.1795 ст.
Сын: Сергей Максимов
Мать ребёнка: Марина Логинова
Дворцовой вотчины деревни Трищелинка у Максима Харлампиева родился сын Сергей. Восприимниками были деревни Щучья Гора Иван Родионов и деревни Гора Наума Аввакумова жена Анна Харлампиева
Рождение ребёнка
Вычислено 1797
Сын: Козьма Максимов
Мать ребёнка: Марина Логинова
Рождение ребёнка
10.03.1801 ст.
Дочь: Дарья Максимова
Мать ребёнка: Марина Логинова
Удельной вотчины деревни Трищелинка у Максима Харлампиева родилась дочь Дарья. Восприимниками были Виделибской волости помещика Ма**фой Григорьева ***манака деревни Погорелки Влас Власьев и девица Фек... Показать все
Рождение ребёнка
04.05.1805 ст.
Сын: Николай Максимов
Мать ребёнка: Марина Логинова
Щучья Гора, Псковский муниципальный район, Псковская область
Удельного ведомства деревни Щучьей горы у крестьянина Максима Харлампиева с женой его Мариной Логиновой родился сын. Ему же имя наречено Николай. Крещен 6-го дня. Восприимниками были того же Удельног... Показать все
Смерть
Неизвестно