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Максим Харлампиев

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Место рождения

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

Вычислено 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1740 г.р.

Мать

Вычислено 1748 г.р.

Жена

Вычислено 1766 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1772

Отец: Харлампий Ферапонтов

Мать: Анна Савельева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
13.01.1790 ст.

Жена: Марина Логинова

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Вотчины Житницкого дворца деревни Трищелинка Максим Харлампиев с девицей Георгиевской вотчины деревни Селятина Мариной Логиновой венчан первым браком
Рождение ребёнка
20.11.1790 ст.

Дочь: Екатерина Максимова

Мать ребёнка: Марина Логинова

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Вотчины Житницкого дворца деревни Трищелинка у Максима Харлампиева родилась дочь Екатерина. Восприимница была вотчины Георгия з Болота деревни Селятина Логина Терентьева жена Ирина Нестерова
Рождение ребёнка
01.07.1795 ст.

Сын: Сергей Максимов

Мать ребёнка: Марина Логинова

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Дворцовой вотчины деревни Трищелинка у Максима Харлампиева родился сын Сергей. Восприимниками были деревни Щучья Гора Иван Родионов и деревни Гора Наума Аввакумова жена Анна Харлампиева
Рождение ребёнка
Вычислено 1797

Сын: Козьма Максимов

Мать ребёнка: Марина Логинова

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
10.03.1801 ст.

Дочь: Дарья Максимова

Мать ребёнка: Марина Логинова

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельной вотчины деревни Трищелинка у Максима Харлампиева родилась дочь Дарья. Восприимниками были Виделибской волости помещика Ма**фой Григорьева ***манака деревни Погорелки Влас Власьев и девица Фек... Показать все
Рождение ребёнка
04.05.1805 ст.

Сын: Николай Максимов

Мать ребёнка: Марина Логинова

Щучья Гора, Псковский муниципальный район, Псковская область
Удельного ведомства деревни Щучьей горы у крестьянина Максима Харлампиева с женой его Мариной Логиновой родился сын. Ему же имя наречено Николай. Крещен 6-го дня. Восприимниками были того же Удельног... Показать все
Смерть
Неизвестно
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