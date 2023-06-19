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Позолотин Николай Тихонович

Место рождения

Крутишка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

02.12.1897

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1897

Отец: Позолотин Тихон

Мать: Позолотина неизвестно

Крутишка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Позолотин Виталий Николаевич

Мать ребёнка: Позолотина Александра

Призыв на военную службу
С 01.01.1941
Черепаново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Воинское звание рядовой ; красноармеец Воинская часть 123 стрелковый полк ПП 11 А Сборно-пересыльный пункт Северо-Западного фронта, Северо-Западный фронт госпиталь 370 стрелковая дивизия 17.11.1942 эв... Показать все
Ранение
17.11.1942
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Позолотина Александра

Смерть
1982