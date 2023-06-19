Позолотин Николай Тихонович
Место рождения
Дата рождения02.12.1897
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1897
Отец: Позолотин Тихон
Мать: Позолотина неизвестно
Рождение ребёнка
1939
Сын: Позолотин Виталий Николаевич
Мать ребёнка: Позолотина Александра
Призыв на военную службу
С 01.01.1941
Черепаново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Воинское звание рядовой ; красноармеец Воинская часть 123 стрелковый полк ПП 11 А Сборно-пересыльный пункт Северо-Западного фронта, Северо-Западный фронт госпиталь 370 стрелковая дивизия 17.11.1942 эв... Показать все
Ранение
17.11.1942
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Позолотина Александра
Смерть
1982