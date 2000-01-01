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Жаров Захар Фотиевич

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Место рождения

Тарасово, Удмуртская Республика Россия

Дата рождения

Между 1775 и 1776

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1775 и 1776

Отец: Жаров Фотий Семёнович

Мать: Жарова Анна

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1800 и 1801

Дочь: Мелания Захаровна

Мать ребёнка: Жарова Наталья

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
1802

Сын: Жаров Филимон Захарович

Мать ребёнка: Жарова Наталья

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Иустина Захаровна

Мать ребёнка: Жарова Наталья

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Анна Захаровна

Мать ребёнка: Жарова Наталья

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Анна Захаровна

Мать ребёнка: Жарова Наталья

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1816
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