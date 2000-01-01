Жаров Захар Фотиевич
Место рожденияТарасово, Удмуртская Республика Россия
Дата рожденияМежду 1775 и 1776
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1775 и 1776
Отец: Жаров Фотий Семёнович
Мать: Жарова Анна
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1800 и 1801
Дочь: Мелания Захаровна
Мать ребёнка: Жарова Наталья
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Жарова Наталья
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Иустина Захаровна
Мать ребёнка: Жарова Наталья
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Анна Захаровна
Мать ребёнка: Жарова Наталья
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Анна Захаровна
Мать ребёнка: Жарова Наталья
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1816