П — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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П

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПШ
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Рождение
Неизвестно

Отец: П

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Н

Мать ребёнка: не указана