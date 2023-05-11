Пашморга Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашморга Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пашморга Иннокентий Анатольевич

Мать ребёнка: Болтогаева Анастасия Олеговна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пашморга Фёдор Анатольевич

Мать ребёнка: Болтогаева Анастасия Олеговна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пашморга Ефим Анатольевич

Мать ребёнка: Болтогаева Анастасия Олеговна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пашморга Филлипп Анатольевич

Мать ребёнка: Болтогаева Анастасия Олеговна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болтогаева Анастасия Олеговна