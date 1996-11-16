Тихонова (Митрофанова) Марина Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова (Митрофанова) Марина Евдокимовна

Место рождения

Апастово, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.03.1915

Дата смерти

16.11.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

1931 г.р.
Около 1933 г.р.
Скрыто настройками приватности
Около 1938 г.р.

Добавил:

MC
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Место
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Рождение
08.03.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Апастово, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Было 2 брата, мать умерла, когда было 5лет, отец женился вторично (женщина с детьми) и +2 сёстры от этого брака | Апастово, Татарстан, Россия
Рождение ребёнка
16.07.1931

Сын: Тихонов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Тихонов Андрей Лукоянович

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: Краснова Нина Андреевна

Отец ребёнка: Тихонов Андрей Лукоянович

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.03.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тихонов Андрей Лукоянович

Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Тихонов Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Тихонов Андрей Лукоянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Андрей Лукоянович

Смерть
16.11.1996
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