Тихонова (Митрофанова) Марина Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения08.03.1915
Дата смерти16.11.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Было 2 брата, мать умерла, когда было 5лет, отец женился вторично (женщина с детьми) и +2 сёстры от этого брака | Апастово, Татарстан, Россия
Рождение ребёнка
16.07.1931
Сын: Тихонов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Тихонов Андрей Лукоянович
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: Краснова Нина Андреевна
Отец ребёнка: Тихонов Андрей Лукоянович
Рождение ребёнка
01.03.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тихонов Андрей Лукоянович
Рождение ребёнка
Около 1938
Отец ребёнка: Тихонов Андрей Лукоянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.11.1996