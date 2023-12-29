Седов Роман Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седов Роман Петров

Место рождения

Suzdal, Vladimir Oblast Russian Federation

Дата рождения

1697

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1738

Сын: Седов Алексей Романов

Мать ребёнка: Седова Дарья Андреева

Рождение ребёнка
1744

Сын: Седов Дмитрий Романов

Мать ребёнка: Седова Дарья Андреева

Рождение ребёнка
1759

Сын: Седов Иван Романов

Мать ребёнка: Седова Дарья Андреева

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