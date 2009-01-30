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Облицова Людмила Эдуардовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1957

Дата смерти

30.01.2009

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1975

Сын: Облицов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Облицов Александр Петрович

Рождение ребёнка
30.09.1976

Дочь: Осипова Лариса Александровна

Отец ребёнка: Облицов Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Облицов Артём Александрович

Отец ребёнка: Облицов Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Облицов Александр Александрович

Отец ребёнка: Облицов Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Облицов Александр Петрович

Смерть
30.01.2009