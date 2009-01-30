Облицова Людмила Эдуардовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1957
Дата смерти30.01.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1975
Сын: Облицов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Облицов Александр Петрович
Рождение ребёнка
30.09.1976
Дочь: Осипова Лариса Александровна
Отец ребёнка: Облицов Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Облицов Артём Александрович
Отец ребёнка: Облицов Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Облицов Александр Александрович
Отец ребёнка: Облицов Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.01.2009