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Фалимонов Алексей Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1933

Дата смерти

09.08.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1933

Отец: Филимонов Фёдор Трофимович

Мать: Филимонова (Рудакова) Александра Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фалимонова (Сизько) Мария Даниловна

Рождение ребёнка
07.03.1954

Дочь: Александрова (Фалимонова) Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Фалимонова (Сизько) Мария Даниловна

Рождение ребёнка
31.05.1957

Сын: Фалимонов Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: Фалимонова (Сизько) Мария Даниловна

Красная Поляна, Ипатовский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
31.05.1957

Сын: Фалимонов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Фалимонова (Сизько) Мария Даниловна

Смерть
09.08.1990

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