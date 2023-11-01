Фалимонов Алексей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1933
Дата смерти09.08.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1933
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.03.1954
Дочь: Александрова (Фалимонова) Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Фалимонова (Сизько) Мария Даниловна
Рождение ребёнка
31.05.1957
Сын: Фалимонов Фёдор Алексеевич
Мать ребёнка: Фалимонова (Сизько) Мария Даниловна
Красная Поляна, Ипатовский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
31.05.1957
Сын: Фалимонов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Фалимонова (Сизько) Мария Даниловна
Смерть
09.08.1990