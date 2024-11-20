Зарайский Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Громазина (Зарайская) Ольга
Мать ребёнка: Зарайская Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зарайская Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Завадич (Зарайская) Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Зарайская Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Байч (Зарайская) Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: Зарайская Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зарайский Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Зарайская Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зарайский Владимир
Мать ребёнка: Зарайская Зинаида
Рождение ребёнка
11.11.1970
Дочь: (Зарайская) Любовь
Мать ребёнка: Зарайская Зинаида
Смерть
Неизвестно