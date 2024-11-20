Зарайский Алексей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЗарайский Алексей

Зарайский Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Громазина (Зарайская) Ольга

Мать ребёнка: Зарайская Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зарайская Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Завадич (Зарайская) Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Зарайская Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Байч (Зарайская) Лидия Алексеевна

Мать ребёнка: Зарайская Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зарайский Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Зарайская Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зарайский Владимир

Мать ребёнка: Зарайская Зинаида

Рождение ребёнка
11.11.1970

Дочь: (Зарайская) Любовь

Мать ребёнка: Зарайская Зинаида

Смерть
Неизвестно

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