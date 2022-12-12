Корноухов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корноухов Иван Иванович

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Место рождения

Кимры, город Кимры, Тверская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Кимры, город Кимры, Тверская область
Бракосочетание
23.01.1911

Жена: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1912

Сын: Корноухов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Корноухова Анастасия Фёдоровна

Кимры, город Кимры, Тверская область
Военная служба
Неизвестно
запасной рядовой Казанского полка крестьянин
Смерть
Неизвестно
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