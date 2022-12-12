Корноухов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1911
Жена: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1912
Сын: Корноухов Виктор Иванович
Мать ребёнка: Корноухова Анастасия Фёдоровна
Военная служба
Неизвестно
запасной рядовой Казанского полка крестьянин
Смерть
Неизвестно