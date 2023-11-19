Карезина (Никитина) Светлана Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карезина (Никитина) Светлана Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1979

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1979

Отец: Евгений Никитин Петрович

Мать: Касимова Зухра Хурматовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шадрин Сергей Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: хурмат

Рождение ребёнка
04.07.2000

Дочь: Никитина Амина Хурматовна

Отец ребёнка: хурмат

Рождение ребёнка
12.06.2006

Дочь: Карезина Ксения Александровна

Отец ребёнка: Карезин Александр Владимирович

Рождение ребёнка
25.07.2012

Дочь: Карезина Вероника Станиславовна

Отец ребёнка: Шадрин Сергей Анатольевич

Рождение ребёнка
25.07.2012

Дочь: Карезина София Станиславовна

Отец ребёнка: Шадрин Сергей Анатольевич

Рождение ребёнка
08.08.2013

Сын: Шадрин Матвей Сергеевич

Отец ребёнка: Шадрин Сергей Анатольевич

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