Карезина (Никитина) Светлана Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1979
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: хурмат
Рождение ребёнка
04.07.2000
Дочь: Никитина Амина Хурматовна
Отец ребёнка: хурмат
Рождение ребёнка
12.06.2006
Дочь: Карезина Ксения Александровна
Отец ребёнка: Карезин Александр Владимирович
Рождение ребёнка
25.07.2012
Дочь: Карезина Вероника Станиславовна
Отец ребёнка: Шадрин Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
25.07.2012
Дочь: Карезина София Станиславовна
Отец ребёнка: Шадрин Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
08.08.2013
Отец ребёнка: Шадрин Сергей Анатольевич