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Щетинин Степан Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 27.11.1915 ст.

Сын: Щетинин Степан Степанович

Мать ребёнка: Щетинина Анна Лукьяновна

Семёновка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-389-2-277
Рождение ребёнка
13.01.1927

Дочь: Щетинина Мария Степановна

Мать ребёнка: Щетинина Анна Лукьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щетинина Анна Лукьяновна

Смерть
Неизвестно
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