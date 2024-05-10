Щетинин Степан Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
Около 27.11.1915 ст.
Сын: Щетинин Степан Степанович
Мать ребёнка: Щетинина Анна Лукьяновна
Семёновка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-389-2-277
Рождение ребёнка
13.01.1927
Дочь: Щетинина Мария Степановна
Мать ребёнка: Щетинина Анна Лукьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щетинина Анна Лукьяновна
Смерть
Неизвестно