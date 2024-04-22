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Жгун Пётр Трофимович

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Место рождения

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

19.05.1885 ст.

Дата смерти

26.09.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1885 ст.

Отец: Жгун Трофим Иванович

Мать: Жгун Дарья Гавриловна

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.09.1908 ст.

Сын: Жгун Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Жгун Анна Ивановна

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.01.1912 ст.

Дочь: Жгун Мария Петровна

Мать ребёнка: Жгун Анна Ивановна

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
22.07.1912 ст.

Жена: Жгун Анна Захарьевна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.06.1913 ст.

Сын: Жгун Александр Петрович

Мать ребёнка: Жгун Анна Захарьевна

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жгун Анна Ивановна

Смерть
26.09.1965
Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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