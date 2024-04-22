Жгун Пётр Трофимович
Место рождения
Дата рождения19.05.1885 ст.
Дата смерти26.09.1965
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1885 ст.
Отец: Жгун Трофим Иванович
Мать: Жгун Дарья Гавриловна
Рождение ребёнка
19.09.1908 ст.
Мать ребёнка: Жгун Анна Ивановна
Рождение ребёнка
26.01.1912 ст.
Дочь: Жгун Мария Петровна
Мать ребёнка: Жгун Анна Ивановна
Бракосочетание
22.07.1912 ст.
Жена: Жгун Анна Захарьевна
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.06.1913 ст.
Мать ребёнка: Жгун Анна Захарьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жгун Анна Ивановна
Смерть
26.09.1965