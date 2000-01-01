Скопа (Черненко) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1929
Сын: Скопа Афанасий
Отец ребёнка: Скопа Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маслова Дарья
Отец ребёнка: Скопа Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скопа Павел
Отец ребёнка: Скопа Петр
Смерть
Неизвестно