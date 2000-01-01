Скопа (Черненко) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкопа (Черненко) Елена

Скопа (Черненко) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1929

Сын: Скопа Афанасий

Отец ребёнка: Скопа Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маслова Дарья

Отец ребёнка: Скопа Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скопа Павел

Отец ребёнка: Скопа Петр

Смерть
Неизвестно
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