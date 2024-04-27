Стрельников Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1988
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1988
Отец: Стрельников Алексей
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.01.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.10.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности