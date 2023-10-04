Хорошавцева-Симанова Мария Симеоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавцева-Симанова Мария Симеоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1892

Отец: Хорошавцев Симеон Феодорович

Мать: Хорошавцева Ирина Георгиевна

Бракосочетание
08.10.1910

Муж: Симанов Николай Трофимович

Рождение ребёнка
10.03.1912

Сын: Симанов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Симанов Николай Трофимович

Рождение ребёнка
09.07.1913

Сын: Симанов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Симанов Николай Трофимович

Смерть
Неизвестно
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