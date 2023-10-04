Хорошавцева-Симанова Мария Симеоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1892
Бракосочетание
08.10.1910
Рождение ребёнка
10.03.1912
Сын: Симанов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Симанов Николай Трофимович
Рождение ребёнка
09.07.1913
Сын: Симанов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Симанов Николай Трофимович
Смерть
Неизвестно