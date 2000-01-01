(Crawshay) Mary Louise
Место рожденияNewcastle, Northumberland, England
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
27.11.1849
St John's Parish, Newcastle Upon Tynes, Northumberland, England
Рождение
Около 1849
Отец: Crawshay George
Мать: Elizabeth
Newcastle, Northumberland, England
Место жительства
1851
46 Westgate Street, St John, Northumberland, England
Смерть
Неизвестно