(Crawshay) Mary Louise — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Crawshay) Mary Louise

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Место рождения

Newcastle, Northumberland, England

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1821 г.р.

Мать

Около 1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
27.11.1849
St John's Parish, Newcastle Upon Tynes, Northumberland, England
Рождение
Около 1849

Отец: Crawshay George

Мать: Elizabeth

Newcastle, Northumberland, England
Место жительства
1851
46 Westgate Street, St John, Northumberland, England
Смерть
Неизвестно
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