Васильева Феодосия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Феодосия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1933

Сын: Васильев Валерий Давыдович

Отец ребёнка: Васильев Давид(Давыд) Егорович

Рождение ребёнка
23.10.1935

Сын: Васильев Геннадий Давыдович

Отец ребёнка: Васильев Давид(Давыд) Егорович

Рождение ребёнка
27.11.1941

Дочь: Лидия Давыдовна

Отец ребёнка: Васильев Давид(Давыд) Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Василиса Давыдовна

Отец ребёнка: Васильев Давид(Давыд) Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Давид(Давыд) Егорович

Смерть
Неизвестно
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