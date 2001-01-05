Васильева Феодосия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1933
Сын: Васильев Валерий Давыдович
Отец ребёнка: Васильев Давид(Давыд) Егорович
Рождение ребёнка
23.10.1935
Сын: Васильев Геннадий Давыдович
Отец ребёнка: Васильев Давид(Давыд) Егорович
Рождение ребёнка
27.11.1941
Дочь: Лидия Давыдовна
Отец ребёнка: Васильев Давид(Давыд) Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Василиса Давыдовна
Отец ребёнка: Васильев Давид(Давыд) Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно