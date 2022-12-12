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Красный Алексей

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Место рождения

Печеники, Стародубский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Красный Иван

Мать: Красная Ирина

Печеники, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красная Нина

Бракосочетание
1947

Жена: Красная Нина

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красная Нина

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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