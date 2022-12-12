Красный Алексей
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Красный Иван
Мать: Красная Ирина
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Красная Нина
Бракосочетание
1947
Жена: Красная Нина
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Красная Нина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно