Омельченко Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омельченко Елена Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1938

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1938

Отец: Деркач Павел Иванович

Мать: Деркач Анастасия Борисовна

Рождение ребёнка
19.01.1958

Дочь: Можаровская Дина Анатольевна

Отец ребёнка: Омельченко Анатолий

Рождение ребёнка
21.01.1971

Дочь: Забежинская Стелла Анатольевна

Отец ребёнка: Омельченко Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Луговцова Жанна Анатольевна

Отец ребёнка: Омельченко Анатолий

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