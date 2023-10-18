Омельченко Елена Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1938
Отец: Деркач Павел Иванович
Рождение ребёнка
19.01.1958
Дочь: Можаровская Дина Анатольевна
Отец ребёнка: Омельченко Анатолий
Рождение ребёнка
21.01.1971
Дочь: Забежинская Стелла Анатольевна
Отец ребёнка: Омельченко Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Луговцова Жанна Анатольевна
Отец ребёнка: Омельченко Анатолий