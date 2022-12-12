Дарья Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Дементьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1695 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1728

Сын: Федор Иванович

Отец ребёнка: Иван Петрович

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1731

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Петрович

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Иван Петрович

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Петрович

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1738

Сын: Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Иван Петрович

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Петрович

Место жительства
Неизвестно
Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Смерть
Неизвестно
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