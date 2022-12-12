Дарья Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1728
Сын: Федор Иванович
Отец ребёнка: Иван Петрович
Рождение ребёнка
1731
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Петрович
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Иван Петрович
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Петрович
Рождение ребёнка
1738
Сын: Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно