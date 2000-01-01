Шляховецкая Сура Рывка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШляховецкая Сура Рывка

Шляховецкая Сура Рывка

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Шляховецкий Нотко Лейбович

Отец ребёнка: Шляховецкий Лейба Дувидович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Шляховецкий Симхе (Симха) Лейбович

Отец ребёнка: Шляховецкий Лейба Дувидович

Чигирин, Украина
Рождение ребёнка
12.09.1856

Сын: Шляховецкий Аврум Ицко Лейбович

Отец ребёнка: Шляховецкий Лейба Дувидович

Каменка
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Липовецкая Геня Лейбовна

Отец ребёнка: Шляховецкий Лейба Дувидович

Рождение ребёнка
1861

Сын: Шляховецкий Пинхус Лейбович

Отец ребёнка: Шляховецкий Лейба Дувидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шляховецкий Лейба Дувидович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close