Шляховецкая Сура Рывка
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Шляховецкий Нотко Лейбович
Отец ребёнка: Шляховецкий Лейба Дувидович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Шляховецкий Симхе (Симха) Лейбович
Отец ребёнка: Шляховецкий Лейба Дувидович
Чигирин, Украина
Рождение ребёнка
12.09.1856
Сын: Шляховецкий Аврум Ицко Лейбович
Отец ребёнка: Шляховецкий Лейба Дувидович
Каменка
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Липовецкая Геня Лейбовна
Отец ребёнка: Шляховецкий Лейба Дувидович
Рождение ребёнка
1861
Сын: Шляховецкий Пинхус Лейбович
Отец ребёнка: Шляховецкий Лейба Дувидович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно