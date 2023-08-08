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Александра Ивановна
Александра Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Сыса Иван Павлович
1957 г.р.
Мать
Сыса Наталья
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Сыса Иван Павлович
Мать:
Сыса Наталья
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