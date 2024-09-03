Ксения Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти13.04.1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.05.1781
Рождение ребёнка
16.12.1782
Дочь: Баруздина Ульяна Афанасьевна
Отец ребёнка: Баруздин Афанасий Дорофеев
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Баруздина Марья Афанасьевна
Отец ребёнка: Баруздин Афанасий Дорофеев
Рождение ребёнка
01.04.1792
Дочь: Баруздина Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Баруздин Афанасий Дорофеев
Рождение ребёнка
09.11.1794
Дочь: Баруздина Стефанида Афанасьевна
Отец ребёнка: Баруздин Афанасий Дорофеев
Смерть
13.04.1808