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Долгушин Василий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Долгушин Иван 2 Нефедов

Мать: Долгушина (Черепанова) Василилса Данилова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгушин Матвей Васильев

Мать ребёнка: Долгушина Лукерья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгушина Лукерья

Рождение ребёнка
1801

Сын: Долгушин Василий Васильев

Мать ребёнка: Долгушина Лукерья

Рождение ребёнка
1814

Сын: Долгушин Трофим Васильев

Мать ребёнка: Долгушина Лукерья

Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Долгушина) Аксинья Васильева

Мать ребёнка: Долгушина Лукерья

Смерть
1845

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