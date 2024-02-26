Долгушин Василий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Долгушина Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долгушина Лукерья
Рождение ребёнка
1801
Сын: Долгушин Василий Васильев
Мать ребёнка: Долгушина Лукерья
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Долгушина Лукерья
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Долгушина) Аксинья Васильева
Мать ребёнка: Долгушина Лукерья
Смерть
1845