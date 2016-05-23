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Сазонова Валерия Александровна

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Место рождения

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край

Дата рождения

23.05.2016

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.2016

Отец: Сазонов Александр Николаевич

Мать: Гаврилова Анна Сергеевна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
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