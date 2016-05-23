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Сазонова Валерия Александровна
Сазонова Валерия Александровна
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Место рождения
Комсомольск-на-Амуре
, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Дата рождения
23.05.2016
Пол
Женский
Отец
Сазонов Александр Николаевич
1989 г.р.
Мать
Гаврилова Анна Сергеевна
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.2016
Отец:
Сазонов Александр Николаевич
Мать:
Гаврилова Анна Сергеевна
Комсомольск-на-Амуре
, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
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