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Письменная Елизавета
Письменная Елизавета
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Письменный семен мефодьевич
1912 г.р.
Мать
Сенцова Перерва Письменная христина захаровна
1917 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Письменный семен мефодьевич
Мать:
Сенцова Перерва Письменная христина захаровна
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